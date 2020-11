Il Milan sa vincere sempre, anche senza Ibra (tre su tre in campionato). E colleziona record

Milan Ibra-dipendente? I numeri dicono esattamente il contrario, pur dovendo dare a Zlatan straordinari e indiscutibili meriti per la mentalità che ha trasmesso alla squadra. Con il nitido successo ai danni della Fiorentina per i rossoneri si tratta della terza vittoria senza il fenomeno svedese in squadra.

Ci riferiamo ovviamente al campionato, il Milan aveva già festeggiato con i tre punti sia contro il Crotone che contro lo Spezia.

La squadra di Pioli continua a collezionare record: 23 punti conquistati sui 27 a disposizione dopo nove giornate, è record assoluto nell’era dei tre punti a vittoria.