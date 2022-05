Il Milan ricorda l’addio al calcio di Maldini: “Il numero 3 più forte”

Il 31 Maggio 2009 Paolo Maldini giocò la sua ultima partita da professionista con la maglia del Milan, in occasione della sfida vinta dai rossoneri di Ancelotti contro la Fiorentina per 2-0. Il club a distanza di tredici anni, ha omaggiato l’ex capitano con un post su Twitter: “13 anni fa l’addio al calcio giocato del più grande Numero 3 della nostra storia”

#OnThisDay, in 2009, Paolo Maldini decided to hang up his boots ❤️🖤

13 anni fa l’addio al calcio giocato del più grande Numero 3 della nostra storia ❤️🖤#SempreMilan pic.twitter.com/5vmfg504JS

