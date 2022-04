Il Milan ribalta la Lazio con Giroud-Tonali e torna in testa alla classifica

Il Mlan al fotofinish espugna l’Olimpico e batte la Lazio 2-1, alimentando i discorsi scudetto.

Lazio in vantaggio con un gol di Immobile dopo 4 minuti. L’attaccante, servito da Milinkovic-Savic, ha freddato subito Maignan.

Il Milan ha reagito, reclamando in diverse occasioni anche per episodi arbitrali dubbi. Il primo, reclamava un’espulsione di Strakosha, per aver toccato la palla di mano fuori area, con il portiere solo ammonito.

Il secondo reclamo, al 39′, per un tocco di braccio di Luis Alberto, che ha visto veementi proteste dei rossoneri. Al 43′, parata di Strakosha su Theo Hernandez, che aveva colpito con un ottimo sinistro da fuori. La Lazio ha ben controllato la gara, chiudendo in vantaggio il primo tempo.

Nella ripresa, il Milan comincia attaccando a testa bassa. La Lazio non riesce ad uscire e a ripartire. Al 50′, grande palla di Leo che Giroud insacca alle spalle di Strakosha per il pareggio rossonero.

La Lazio si chiude, il Milan preme. Assalti dei rossoneri che sprecano troppe palle gol. In particolare è Messias ad avere due palle gol clamorose, che però non riesce a convertire in rete. Super Zaccagni a salvare sulla linea in una occasione. Pioli si gioca la carta Ibra e Rebic.

Leao all’85’, poco prima di uscire, trova un grande Strakosha ad evitare il gol. Il Milan ci crede fino alla fine ma non riesce a trovare il gol del 2-1. Al 90′, Ibra ha una grande chance, ma salva la difesa laziale.

Insiste il Milan, al 92′, serie di batti e ribatti, recupero di Rebic, palla in mezzo, la difesa della Lazio rinvia male, Ibra la tocca per Tonali che in spaccata insacca. Un gol pesantissimo per il Milan che vince con merito.

I rossoneri si riportano a 74, a +2 sull’Inter che ha sempre la gara da recuperare a Bologna.

Foto: Twitter Milan