Il Milan può sorridere, Theo Hernandez e Brahim Diaz a Milanello: “Siamo tornati”

In questo ultimo periodo in casa Milan hanno preoccupato le numerose assenze di alcuni giocatori importanti. Due tra questi sono sicuramente Theo Hernandez e Brahim Diaz che sono risultati positivi al Covid nei giorni scorsi. Nella giornata di domenica il terzino rossonero è risultato negativo e stamattina sono arrivate buone notizie anche per il numero 10 del Milan con la sua guarigione. Theo Hernandez ha celebrato il loro ritorno a Milanello con un post su Instagram: “Siamo tornati“, questo il messaggio del francese. I due giocatori tornano dunque a disposizione dell’allenatore Stefano Pioli.

Foto: Twitter Theo Hernandez