Il Milan può sorridere: escluse lesioni muscolari per Kjaer

Sospiro di sollievo in casa Milan per le condizioni di Simon Kjaer, uscito nel corso dell’amichevole tra la sua Danimarca e la Svizzera. Dopo le parole rilasciate dallo stesso difensore, che lasciavano ben sperare tutto l’ambiente rossonero, sono arrivati anche glie siti degli esami strumentali ai quali il calciatore si è sottoposto questa mattina in patria, che hanno escluso qualsiasi tipo di lesione muscolare. Il giocatore, pertanto, resterà in ritiro con la selezione danese, seppur restando precauzionalmente fermo ai box.

Foto: Instagram Kjaer