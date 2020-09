Il Milan pesca a Madrid: ecco chi è Brahim Diaz, il tuttologo dei giochi d’attacco

Ormai ci siamo, il Milan e Brahim Diaz sono pronti a congiungersi. I rossoneri, dopo Tonali, hanno chiuso per il giovane classe 99’ del Real Madrid che è pronto a sbarcare a Milano. Nasce calcisticamente nelle giovanili del Malaga prima di passare all’Academy del Manchester City, con i Citizens arriva ad esordire prima in Champions League e poi in Premier League il 20 gennaio 2018. Nel gennaio del 2019 il passaggio dal City al Real Madrid per 17 milioni di euro.

Esplosivo in fase offensiva, può giovare come esterno d’attacco e non disdegna il ruolo di seconda punta (da vederlo alle spalle di Ibrahimovic). Tecnico e veloce, con la sua statura non troppo slanciata ha dalla sua la velocità. Ambidestro, con la scuola spagnola ha limato anche il dribbling facendolo diventare un suo punto di forza. Offensivo puro, Brahim Diaz è pronto a far scaldare il turbo dopo la brutta parentesi madrilena.

Foto: Marca