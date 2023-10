Il Milan perde anche Marco Sportiello in vista dell’attesa sfida con la Juve di domenica sera. Un problema muscolare al polpaccio complica una situazione già difficile per l’assenza di Maignan, squalificato per una giornata dopo l’espulsione di Genova. Con Sportiello ko, il titolare contro la Juve sarà Mirante.

Foto: Instagram Sportiello