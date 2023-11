Altro problema per il Milan in vista della Fiorentina. Il reparto offensivo, già privo dello squalificato Giroud e dell’infortunato Leao, perde anche Okafor che ha rimediato una lesione al bicipite femorale destro nell’ultimo impegno con la sua Nazionale. Un autentico guaio per Pioli che avrà davvero assenze di rilievo in attacco.

Foto: Instagram personale