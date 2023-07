Il Milan pensa a Calafiori come vice Theo

Il Milan è una delle squadre più attive di questa sessione di calciomercato. E dopo essersi assicurati il classe 2005 Alex Jimenez per la fascia destra, i rossoneri stanno pensando anche alla corsia mancina. Stando quanto riportato nel pomeriggio da Calciomercato.com, infatti, il Milan ha puntato Riccardo Calafiori, ex Roma e oggi in forza al Basilea, nome che sarebbe utile per la questione liste e per la sua duttilità sull’intero fianco mancino. Ma prima di andare sul classe 2002 servirà cedere proprio Ballo-Touré.

Foto: Instagram Basilea