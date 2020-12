Il Milan pareggia dopo quattro legni! Doppietta di Theo per la doppia rimonta sul Parma

Il Milan riesce ad evitare la sconfitta nel recupero, dopo una serata stregata, che l’ha visto vicino al primo tonfo in campionato. I rossoneri ringraziano Theo Hernandez, autore della doppietta che ha rimontato i ducali. Quattro legni (tre di Calhanoglu, uno di Brahim Diaz), un gol annullato a Castillejo, addirittura sotto di due gol prima del colpo di testa di Theo Hernandez che ha riacceso le speranze e poi impattato la gara al 90′ con un bel sinistro.

Il Parma era passato in vantaggio al 13’ con Hernani bravo a colpire dopo una discesa di Gervinho a sinistra bravi a saltare un indeciso Kalulu (subentrato poco prima a Gabbia, ko per un problema al ginocchio). Da lì l’arrembaggio Milan con un gol annullato a Castillejo per fuorigioco e due legni nella stessa azione colpiti da Diaz e Calhanoglu nella stessa azione. Prima dell’intervallo il turco ha centrato il palo su punizione e si è ripetuto nella ripresa con una clamorosa traversa.

Dopo l’intervallo Pioli si è affidato a Leao e Hauge (fuori Castillejo e Diaz). All’11’ il raddoppio incedibile del Parma, cross di Hernani da destra e colpo di testa imparabile per Donnarumma. Il Milan l’ha riaperta al 13’ con un colpo di testa di Theo Hernandez, ha continuato a ordinare ma senza trovare lo squillo del pareggio, fino al 90′ quando lo stesso Theo, ha realizzato il 2-2 con un sinistro. In classifica i rossoneri ora sono a +3 sull’Inter e +4 su Juve e Napoli.

Foto: Twitter Milan