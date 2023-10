Il Milan non si sblocca e arriva un altro pareggio che sta stretto: 0-0 a Dortmund

Due partite, due 0-0 per il Milan. È il Dortmund a rendersi più pericoloso in questa prima frazione di gioco, in particolar modo spaventa un’azione personale di Malen e una conclusione di Fullkrug che trova la risposta incerta di Maignan. Al 38′ la grande occasione per sbloccare la gara capita ai rossoneri: sugli sviluppi di un angolo Calabria ributta palla in mezzo all’area, il fuorigioco tedesco non riesce ma Giroud (ostacolato da Hernandez), a un passo dalla porta e tutto solo, non riesce a inquadrarla. Il Milan che cresce nella ripresa, è rossonera anche la prima chance della ripresa con Pulisic, prima volta pericoloso: sbatte su Kobel. E primo cambio, Adli per Pobega con Reijnders che torna a sinistra. Dopo un’ora la squadra prende più coraggio e Pioli lancia insieme Florenzi, Okafor e Chukwueze per Calabria, Pulisic e Giroud. Poi un buon tiro a giro di Bynoe-Gittens, subentrato del Borussia. A cui risponde il volo di testa di Theo, su cross di Leao a chiudere uno schema su punizione. Ora è il Milan a guidare l’assalto: un doppio tentativo di Chukwueze porta avanti il conto delle occasioni rossonere. La partita si accende nel finale: occasioni, più velocità, tifo più partecipe. Fioccano le occasioni, ma il Milan non riesce a trovare la via del gol, proprio come già successo tra le mura amiche contro il Newcastle. Ed è così che arriva un altro pareggio che sta stretto, un altro 0-0.

Foto: Instagram Milan