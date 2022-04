Il Milan inciampa col Bologna: 0-0 a San Siro. Napoli a -1, Inter a -4 con una partita in meno

Passo falso del Milan, un pari striminzito col Bologna che rimescola le carte in tavola per la corsa allo scudetto. Davanti a poco meno di 70.000 finisce 0-0 con i felsinei. Napoli che così guadagna due punti e si porta a meno uno. L’Inter invece è a meno quattro, ma con una partita da recuperare.

Dopo un primo tempo godibile, Pioli lascia negli spogliatoi uno spento Messias per Rebic. Giroud al 49′ chiede il rigore, ma l’arbitro e Var lasciano proseguire. La spinta del Milan cresce, con Calabria che al 61′ sfiora il gol per centimetri. Al 69′ ci prova Bennacer, il migliore del Milan, ma Skorupski risponde presente. Pioli si gioca così le carte Ibra e Kessié.

Leao al 72′ va ancora vicino al vantaggio, la palla finisce di un soffio a lato. Il Bologna capisce il momento e si rintana nella propria area. Così il Milan continua a premere, senza però creare grossi problemi. Ci provano Ibra e Rebic nel recupero, infruttuosamente. Al triplice fischio la delusione del popolo rossonero, per una grande occasione sprecata.

FOTO: Twitter Milan