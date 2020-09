Il Milan ha messo nel mirino Hauge, lui nel frattempo regala l’assist dell’1-0 e sbaglia un rigore in campionato

Jens Petter Hauge è ormai entrato di diritto nell’orbita del Milan. Dopo la buona impressione fatta in Europa League nella gara con il Bodo/Glimt, i rossoneri hanno puntato l’esterno offensivo norvegese per rinforzare il reparto offensivo. Oggi Huage si è reso protagonista nella vittoria per 2-0 in campionato contro Valerenga. Prima ha servito l’assist dell’1-0 a Junker e poi nella ripresa ha sbagliato dal dischetto.

Foto: instagram personale