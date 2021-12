Il Milan ha bisogno di una svolta per vincere lo Scudetto

Il pareggio del Milan di ieri ha certificato i problemi del club rossonero. Dopo un inizio di stagione sfavillante, Il Diavolo si è un po’ perso per strada, a causa di diverse problematiche, tra cui la Champions. Proprio la competizione europea ha tolto al Milan quelle energie utili per il prosieguo del campionato, infatti prima e dopo le sfide internazionali sono arrivati passi falsi. Adesso però è rimasto soltanto il sogno scudetto, speranza che va cullata fino all’ultimo e per questo Pioli ha bisogno di rinforzi. Non va sottovalutato il fattore infortuni, visto che ogni anni i rossoneri subiscono tantissimi stop di natura muscolare e non, motivo per cui Maldini dovrà lavorare sodo per regalare all’allenatore dei rossoneri degli innesti per inseguire fino alla fine la vittoria del campionato. Foto: Twitter Milan