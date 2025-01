Il Milan Futuro ne prende 5 dalla Torres!

Serata da dimenticare per il Milan di Bonera. La gara contro la Torres termina 1-5: cinquina tutta siglata da giocatori differenti. In gol per la squadra ospite Fischnaller, Djamanca, Brentan, Mastinu e Casini, che ha siglato l’ultimo gol della gara al 90+3′, a giochi già ampiamente chiusi. L’unica firma rossonera viene da Magrassi, all’86’. Ennesima sconfitta per il Milan Futuro, che non vince una partita dall’8 dicembre, col Gubbio. Da allora solo un punto col Carpi, e il 18esimo posto in classifica. Bene invece la Torres, 4 vittorie nelle ultime 5 gare e terzo posto in classifica.

Foto: Instagram Milan Futuro