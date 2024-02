Il Milan fallisce l’operazione sorpasso: Giroud e Pulisic illudono, Bondo al 90′ e Colombo 96′ firmano la vittoria del Monza (4-2)

Partono forte gli uomini di Pioli che sfiorano la rete del vantaggio dopo appena 5′ con Theo Hernandez, ma il suo tentativo sfiora il palo prima di spegnersi sul fondo. Al 32′ arriva la prima occasione per i padroni di casa. Cross di Valentin Carboni, Djuric si libera della marcatura di Gabbia e gira in porta di testa: palo esterno con Maignan immobile. Al 39′ si ferma il gioco: duro scontro tra Di Gregorio e Andrea Carboni: il difensore bendato per un taglio alla testa e il portiere è da minuti sotto cure mediche: borsa del ghiaccio sulla testa. Una botta che costringe il portiere ad alzare bandiera bianca, lasciando il posto a Sorrentino. Nel finale di primo tempo si accende la partita. Al 44′ Thiaw stende Mota Carvalho, rigore per il Monza dopo check Var. Dal dischetto si presenta Pessina che è impeccabile dagli undici metri. Immediata la risposta dei rossoneri: torre in area di Loftus-Cheek per Jovic, girata di destro al volo e salvataggio con la schiena di Pablo Marì: intervento che vale praticamente un gol. Al 51′ arriva anche il raddoppio degli uomini di Palladino con la rete di Dany Mota. Pioli prova a suonare la carica: fuori Adli, Chukwueze e Okafor, dentro Reijnders, Pulisic e Leao. Ma piove sul bagnato in casa Milan. E al 50′ è stato espulso Luka Jovic per una manata ad Izzo: il giocatore rossonero era stato prima ammonito, poi dopo una revisione al Var Colombo ha deciso di cambiare il colore del cartellino. Pioli inserisce anche Giroud al posto di Bennacer per provare il tutto per tutto. Ed è proprio il centravanti francese a riaprire la gara al 64′: cross di Florenzi dalla destra, Pulisic prolunga di testa in area e libera Giroud: appoggio di sinistro al volo e match riaperto. Come nel primo tempo, gli ultimi minuti si infiammano. E all’88’ Pulisic fa tutto da solo: spunto imprendibile su Andrea Carboni e sinistro potente sul palo lontano. Gara di nuovo in parità. Immediata la risposta del Monza al 90′: Bondo trova un destro fantastico che supera Maignan: il guardalinee alza la bandierina ma, dopo controllo Var, la rete viene convalidata. E al 96′ arriva anche il sigillo del Monza sulla vittoria con l’ex Colombo firma il quarto gol, superando Maignan. Termina così 4-2 all’U-Power Stadium, vince il Monza. Il Milan non approfitta del pareggio della Juventus e fallisce l’operazione sorpasso.

Foto: Instagram Monza