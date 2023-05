Il Milan fa la partita, la Cremonese si difende: 0-0 all’intervallo. Annullata la rete di Saelemaekers

Parità all’intervallo tra Milan e Cremonese a San Siro. I rossoneri dominano la partita, ma faticano a trovare spazi per poter concludere in porta. All’11’ la prima vera emozione della gara, con il lancio perfetto di Kalulu per Saelemaekers, che da destra stoppa e non sbaglia. Ma il VAR annulla a causa di un fuorigioco del belga. Al 17′ è Carnesecchi ospite a dire di no ad Origi. L’occasione più grande del primo tempo arriva al 21′ ma De Ketelaere non riesce a saltare Carnesecchi dopo un retropassaggio errato di Meité. Il Milan ci riprova al 43′, ma il colpo di testa di Origi sorvola la traversa.

Foto: Instagram milan