Il Milan è sbarcato a Malpensa con la Supercoppa. Calabria: “Trofeo che ci darà una spinta maggiore”

Il Milan è atterrato a Milano. I rossoneri sono rientrati con un volo nella notte e sono atterrati questa mattina, in questi minuti, all’aeroporto di Malpensa. Davide Calabria è sceso dall’aereo con con la coppa in mano, rispondendo ad alcune domande.

Queste le sue parole: “Portare a casa la coppa ti dà questa spinta in più per poter fare bene. Conceicao è un grande allenatore, ha fatto subito capire la sua voglia di fare, la volontà, la grinta, cose fondamentali per poter vincere queste coppe”

Foto: Instagram Serie A