Il Milan e l’effetto Ibra: i rossoneri fanno il botto sui social. I numeri

Zlatan Ibrahimovic è già al centro del mondo Milan. In campo (lo svedese subito in gol nell’amichevole odierna vinta 9-0 contro la Rhodense), ma anche fuori: centinaia di tifosi ad acclamarlo nelle sue prime giornate a Milano, la stampa di mezzo mondo che parla del ritorno in rossonero. E poi c’è il boom social. Come riporta l’Ansa, infatti, nei giorni della stretta della trattativa e dello sbarco dello svedese in Italia, il Milan ha registrato numeri da urlo: dal 27 dicembre al 3 gennaio il +1,54% di follower su Instagram (il miglior risultato tra le prime 20 società europee), mentre su Facebook la crescita è stata dello 0,25% (+60mila ‘mi piace’), con 1,64 milioni di interazioni. Ma non è tutto: il club rossonero ha toccato un tasso di coinvolgimento elevato (3.87%) con un picco del 12% nel giorno dell’ufficialità del ritorno di Zlatan. Numeri da capogiro, da… effetto Ibra.

Foto: sito ufficiale Milan