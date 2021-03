Il Milan e il tabù San Siro del 2021: solamente due vittorie e un calo evidente

Se la sconfitta contro il Napoli aveva lasciato l’amaro in bocca, quella di ieri fa più male, perché elimina il Milan dall’Europa. Vero che i rossoneri hanno giocato alla pari entrambe le partite, ma alla fine quel che contava era il passaggio, e quello è andato al Manchester United. Quello che fa più impressione, è però il calo della squadra di Pioli con l’inizio del nuovo anno, in particolare quello tra le mura amiche. In 10 partite giocate a San Siro, il ruolino recita 2 vittorie, 3 pareggi (considerando i 90′ col Torino in Coppa Italia) e ben 5 sconfitte (di cui ben 4 senza riuscire a segnare). Ecco allora che il calo del Milan sembra derivare dall’effetto casa. Perché quanto a San Siro i rossoneri sembrano spaesati, tanto invece fuori dalle mura amiche riescono a ritornare la squadra ammirata nella prima parte di stagione. E allora ecco dove dovrà lavorare Pioli, per non rischiare di perdere anche la qualificazione alla prossima Champions League, che adesso dovrà passare per forza per il campionato.

Foto: sito Milan