Il Milan è aritmeticamente qualificato alla prossima Champions League

Il Milan si è aritmeticamente qualificato alla prossima Champions League. Decisivo per l’aritmetica il pareggio tra Napoli e Roma per 2-2 al Maradona, arrivato grazie alla rete di Abraham nel finale. Adesso ci sono 11 punti di distanza dai giallorossi, 13 dall’Atalanta, ma le due squadre dovranno ancora affrontarsi in questo finale di campionato. E almeno una delle due non può più raggiungere i rossoneri.

Foto: sito ufficiale Milan