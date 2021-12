Il Milan dilaga a Empoli; 4-2 con doppio Kessie. Clamoroso tonfo del Napoli: lo Spezia passa 1-0

Il Milan tiene il passo dell’Inter, battendo l’Empoli nettamente al Castellani per 4-2. Per i rossoneri, grande prova di Kessie, autore del gol del vantaggio al 12′. Pareggio dei toscani al 18′ con Bajrami.

A spaccare la gara, il gol del 2-1 di Kessie al 42′, con una papera clamorosa di Vicario. Nella ripresa, il Milan dilaga, prima con un gol di Florenzi, che trova il 3-1 e poi con Theo Hernandez per il 4-1.

Nel finale, Pinamonti su rigore rende meno amaro il ko dell’Empoli.

Clamoroso al Maradona. Lo Spezia (come l’anno scorso) passa a Napoli. Decisivo un autogol di Juan Jesus al 37′. Terza sconfitta di fila in casa per gli azzurri che ora sono a -7 dall’Inter.

Il Milan invece prova a restare in scia a -4 dai nerazzurri.

Foto: Twitter Milan