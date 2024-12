Il Milan crea ma non passa: con il Genoa è 0-0 all’intervallo

Concluso il primo tempo di Milan-Genoa, posticipo domenicale di Serie A.

E’ 0-0 al Meazza dopo i primi 45 minuti, una gara che vede il Milan costruire, ma non sfondare il muro del Genoa che si difende con ordine e riparte. Al 9′ ci prova Royal che calcia di destro, para Leali. Al 20′, contatto dubbio in area del Genoa con Liberali che prova il dribbling su Miretti che si contrappone e fa cadere il 2007 rossonero: niente per Guida. Al 22′, su sviluppi di calcio piazzato, ci prova Reijnders che calcia, ma para ancora Leali.

Al 24′, Chukwueze spreca una grande occasione: super giocata di tacco di Leao per Jimenez che aveva trovato con un perfetto cross sul secondo palo il giocatore nigeriano che però calcia alto. Il Genoa chiude bene gli spazi, al 40′ ci prova Fofana da fuori, ma alto. Finisce senza gol il primo tempo.

Foto: twitter Roma