Il Milan contro lo Slovan Bratislava in Champions: l’ex Kucka esulta sui social

Nel proprio percorso in Champions League il Milan affronterà lo Slovan Bratislava, squadra in cui attualmente milita l’ex centrocampista rossonero Kucka. Proprio lui ha accolto in modo caloroso l’accoppiamento con la sua ex squadra, come si può notare in un video pubblicato dallo Slovan Bratislava sui propri social. Il centrocampista slovacco infatti ha urlato a lungo, alzandosi in piedi e correndo per la stanza sotto lo sguardo divertito dei compagni. Non solo, Kucka ha poi pubblicato una storia in cui ha dato appuntamento al Milan a Bratislava.

Foto: screenshoot video instagram Slovan Bratislava