Il Milan conferma: Gabbia positivo al Covid-19. Salta il derby

La FIGC ha reso noto in mattinata come ci siano altri 3 positivi nella Nazionale Under 21. Tra questi due calciatori e un membro dello staff.

I calciatori sono Matteo Gabbia del Milan e il portiere Alessandro Plizzari, sempre di proprietà del Milan ma in forza alla Reggina in prestito.

A confermare la positività del difensore, la stessa società rossonera con un comunicato: “AC Milan comunica di essere stato informato che Matteo Gabbia, ora in Islanda con la Nazionale Under 21, è risultato positivo al Covid-19”.

Fonte Foto: Sito Milan