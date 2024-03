Primi tempi: Giroud, Reijnders e Loftus-Cheek, 3-1 Milan (Slavia in 10). Fiorentina ribaltata dal Maccabi Haifa: da 1-0 a 1-2

Il Milan conduce 3-1 dopo i primi 45 minuti contro lo Slavia Praga. Gara equilibrata per circa mezz’ora. Poi al 26′, il rosso a Diouf spiana la strada al Milan che passa in vantaggio al 34′ con Giroud di testa. Rossoneri che sembrano in controllo ma al 36′, clamoroso gol di Doudera che pareggia. Ma la reazione del Milan è rabbiosa e nel recupero del primo tempo segna due gol. Prima con Reijnders, che da corner, riceve palla e calcia sul primo palo, insaccando la rete del 2-1. Dopo pochi secondi, arriva il 3-1 con un colpo di testa di Loftus-Cheek. Milan che nel finale di tempo riesce a mettere in discesa la gara.

Parte bene la Fiorentina a Budapest, campo dove gioca il Maccabi Haifa. Dopo pochi secondi, Nzola porta avanti i viola. Poi arriva la tremenda reazione degli israeliani che dominano la gara e ribaltano i viola con i gol di Seck al 13′ e Kinda al 29′. Fiorentina sotto 2-1 al 45′.

Foto: twitter Milan