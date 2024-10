Il Milan conduce 1-0 sull’Udinese grazie a Chukwueze. Espulso Reijnders al 29′

Terminato il primo tempo tra Milan e Udinese. I rossoneri conducono 1-0 con un gol di Chukwueze ma dalla mezz’ora sono in 10 per un rosso a Reijnders.

Partenza forte del Milan che guadagna 4 calci d’angolo in pochi minuti. L’Udinese difende e prova a ripartire. Al 13′. vantaggio dei rossoneri. Grandissima azione di Okafor che serve Pulisic al limite. L’americano allarga a Chukwueze che di sinistro insacca in rete per il vantaggio del Milan. L’Udinese prova a reagire, creando una potenziale occasione con un tiro da fuori di Zemura. La gara cambia al 29′. Fallo da ultimo uomo di Reijnders, l’olandese viene espulso, Milan che resta in 10.

L’Udinese ovviamente ne approfitta per avanzare il baricentro e al 45′ trova il pareggio Ehizibue che di testa batte Maignan. Ma il gol è annullato per fuorigioco. Il Milan chiude il primo tempo avanti 1-0, ma sotto di uomo.

