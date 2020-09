Il Milan cala il poker: Monza battuto 4-1

Il Milan si aggiudica “l’amichevole romantica” contro il Monza. Vittoria sonora per gli uomini di Pioli, che battono i brianzoli 4-1. Non graffia Ibrahimovic, a decidere la gara sono Calabria (6′ pt) con un gran destro da fuori, Daniel Maldini (40′ pt) con un guizzo d’autore, Kalulu (88′ st) con una gran botta dalla distanza e Colombo (90′) nel rash finale con un gran sinistro. Nel mezzo, il pari momentaneo del Monza firmato Finotti (22′ pt). Da segnalare anche l’esordio dell’ultimo arrivo in casa Milan, Brahim Diaz.

Foto: Twitter Milan