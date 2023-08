Il Milan cade in amichevole contro il Trento: 1-0, decide Sipos

Dopo il trofeo Berlusconi giocato ieri contro il Monza, questo pomeriggio il Milan di Stefano Pioli è tornato in campo per un’altra amichevole, questa volta contro il Trento. Una sfida pensata da Stefano Pioli per concedere spazio a tutti i calciatori a sua disposizione. I rossoneri perdono di misura grazie alle rete di Sipos al 69′.

Foto: Instagram Trento