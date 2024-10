Il Milan cade alla BayArena: Boniface regala la vittoria al Leverkusen (1-0)

Il Milan cade alla BayArena, al Leverkusen basta la rete di Boniface. Il primo squillo della gara arriva dopo appena tre minuti, con Maignan prima impegnato con una presa bassa sul tiro di Boniface e poi chiamato in causa da un colpo di testa di Hincapiè. Il Milan ha sofferto soprattutto sulle corsie esterne e non ha quasi mai calciato in porta. Al 21′ Frimpong è stato anche protagonista dell’azione del gol del Bayer poi annullato per una sua posizione di fuorigioco: nell’occasione, era stato molto bravo Boniface nel muoversi alle spalle di Tomori e nel battere Maignan. L’unica conclusione della squadra di Fonseca nella prima frazione è arrivata al 39′, un tiro di Pulisic dal limite dell’area finito comodamente tra le braccia di Hradecky. La ripresa si riapre con un grande intervento di Maignan: Theo perde palla in uscita, Wirtz è bravo a saltare Tomori, poi calcia forte ma centrale. Appuntamento con il vantaggio solo rimandato per le Aspirine. Al 51′ il Leverkusen passa in vantaggio: azione sulla destra avviata da Garcia, che libera Frimpong. Maignan fa un’altra parata ma, sulla respinta, Boniface devia in porta da pochi passi. La squadra di Fonseca prova a reagire. E al 56′ Pulisic libera Reijnders in area, Tijjani non si accorge di essere solo e perde un tempo di gioco, poi arriva a calciare: gran parata di Hradecky. Il Milan cresce e all’82’ i rossoneri sfiorano il pareggio con il tiro di Theo Hernandez che, dopo una deviazione, si stampa sulla traversa. Sulla respinta, Morata di testa mette fuori, Termina così 1-0 alla BayArena, seconda sconfitta per il Milan in Champions League.

Foto: Instagram Leverkusen