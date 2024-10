Il Milan batte l’Udinese 1-0 con Chukwueze. Espulso Reijnders. Due gol annullati ai friulani

Il Milan batte 1-0 l’Udinese in una gara particolare e ricca di colpi di scena e decisioni del VAR discutibili.

Partenza forte del Milan che guadagna 4 calci d’angolo in pochi minuti. L’Udinese difende e prova a ripartire. Al 13′. vantaggio dei rossoneri. Grandissima azione di Okafor che serve Pulisic al limite. L’americano allarga a Chukwueze che di sinistro insacca in rete per il vantaggio del Milan. L’Udinese prova a reagire, creando una potenziale occasione con un tiro da fuori di Zemura. La gara cambia al 29′. Fallo da ultimo uomo di Reijnders, l’olandese viene espulso, Milan che resta in 10.

Nella ripresa, l’Udinese ovviamente parte forte, grazie anche all’uomo in più, alla ricerca del pareggio. Milan che con il passare dei minuti però trova le contromisure ai friulani e resiste. Fonseca cambia nel finale in attacco, dentro Abraham al posto di Morata. La gara dell’inglese dura pochi minuti. Il Milan costruisce una grande occasione, Pulisic e Abraham dialogano in area dell’Udinese, Pulisic calcia a rete, para Okoye, sulla respinta, Abraham si incarta clamorosamente a porta vuota, e nel cadere si fa male a una spalla. Spalla già operata a Roma un anno fa. Esce Abraham in lacrime ed entra Loftus-Cheek.

Risponde l’Udinese all’80’ con una botta di Bijol che sfiora l’incrocio. L’Udinese prova l’assalto finale. Il Milan si difende a 5 uomini, provando a ripartire. Vengono assegnati 7 minuti di recupero. Assalto dell’Udinese con 8 elementi in area, con cross dalla trequarti. Al 95′, arriva il pareggio. Ennesimo cross dalla trequarti, mischia in area di rigore, arriva Kabasele che di testa ribadisce in rete per il pareggio dei friulani. Ma anche qui entra in azione il VAR, Chiffi annulla per fuorigioco millimetrico.

Finisce 1-0 per il Milan, una gara ricca di colpi di scena, di errori e situazioni da analizzare. In classifica, il Milan sale a 14 punti, agganciando l’Inter, scavalcando Juve, Lazio e proprio l’Udinese che era a 13.

Foto: twitter Milan