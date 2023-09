Il Milan attacca ma spreca parecchio (anche Leao): 0-0 all’intervallo contro il Newcastle

Si è concluso il primo tempo di Milan-Newcastle a San Siro. Buon Milan quello visto in questi primi 45 minuti di gioco, con i rossoneri che hanno avuto 4-5 palle gol clamorose per sloccare la gara.

Protagonista il portiere Pope con 3-4 parate clamorose, non stilisticamente perfetto, ma efficace. Chance per Leao, Theo Hernandez di testa, sempre Pope miracoloso. Al 37′ Leao scarta tutta la difesa dei Magpies, nel momento di calciare incespica e l’azione sfuma.

Newcastle poco pericoloso, rossoneri ben messi in campo ma ancora senza gol. E’ 0-0 a San Siro dopo i primi 45 minuti di gioco.

Foto: Instagram Milan