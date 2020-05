Il Milan aspetta il ritorno di Ibra: lo svedese è atteso lunedì in Italia

Zlatan Ibrahimovic prepara il suo ritorno in Italia per mettersi nuovamente a disposizione del Milan. L’attaccante svedese, che nelle ultime settimane si è allenato in patria con l’Hammarby, club di cui è co-proprietario, è atteso a Milano nella giornata di lunedì: Zlatan ha già prenotato il volo da Stoccolma, una volta arrivato nel capoluogo lombardo dovrà osservare la quarantena a casa e sottoporsi allo screening medico prima di allenarsi a Milanello.

Foto: Twitter ufficiale Milan