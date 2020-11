Il M’gladbach gioca a tennis in Ucraina: 6-0 allo Shakhtar

Una prodezza del Borussia M’gladbach, una figuraccia dello Shakhtar: fate voi. La morale è che i tedeschi hanno spadroneggiato in Ucraina, giocando a tennis.

E’ finita 6-0 laddove l’Inter, non più tardi di una settimana fa, non era andata oltre lo 0-0. Ulteriore conferma del modesto, modestissimo, spessore dello Shakhtar. Tripletta di Plea, autore anche di un assist per Stindl, mentre un autogol di Bondar e Bensebaini hanno completato le marcature.