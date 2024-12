Il Messina respinge le dimissioni del ds Pavone. Il Trapani attende

Giuseppe Pavone, navigato direttore sportivo, aveva rassegnato le dimissioni dal ruolo al Messina Calcio. Come avevamo anticipato ieri, il Trapani era in pole per accogliere il ds una volta liberatosi dal Messina.

Ma al momento il Messina ha respinto le dimissioni del suo ds e quindi il Trapani deve attendere l’evolversi della situazione.

Questa la nota del Messina: “L’ACR Messina comunica di avere ricevuto formale comunicazione con la quale il direttore sportivo Giuseppe Pavone rassegna le proprie dimissioni dal suo incarico. Lo stesso ha fatto sapere di avere assunto tale decisione per consentire a chi subentrerà di poter scegliere in assoluta libertà.

Nell’occasione, Pavone ringrazia il presidente Sciotto per la stima e l’affetto avvertiti sin dall’inizio del suo lavoro a Messina, sentimenti peraltro ricambiati incondizionatamente.

Il Presidente Sciotto, in virtù della stima reciproca e tenuto conto che il direttore sportivo costituisce il perno del progetto tecnico, peraltro fortemente voluto dall’allenatore Giacomo Modica, respinge le dimissioni del direttore sportivo Giuseppe Pavone”.

Foto: sito Messina