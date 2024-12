L’indiscrezione: ds Trapani, c’è Pavone in pole

Il Trapani si prepara a interrompere il rapporto con Andrea Mussi, ma andrà subito alla ricerca di un direttore sportivo. Il profilo che piace di più è quello di Giuseppe Pavone in uscita da Messina e che proprio sabato scorso aveva manifestato l’intenzione di lasciare il suo attuale club. In queste ore Pavone si trova a Foggia, nelle prossime ore il Trapani si congederà da Mussi per virare su un nuovo specialista.

