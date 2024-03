Il messaggio social di Immobile a Sarri: il dissenso social è un plebiscito

Anche il capitano Ciro Immobile ha pubblicato, qualche ora dopo rispetto a diversi suoi compagni, un post su Instagram per salutare Maurizio Sarri: “Abbiamo gioito, lottato e insieme ci siamo tolti tante soddisfazioni. Voglio solo salutarti e ringraziarti per il percorso fatto insieme che mi ha permesso di crescere sotto ogni punto di vista. Grazie mister”. Sinceramente il messaggio di Patric ha avuto una profondità diversa, con parole molto belle e sentite, infatti è stato apprezzato. I commenti social al messaggio di Immobile sono quasi un plebiscito in nome del dissenso.

Foto: Twitter Lazio