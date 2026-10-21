Il messaggio di Ronaldo a Kvara: “Le battaglie più dure nel calcio spesso sono quelle che nessuno vede. Il meglio deve venire”

21/10/2026 | 15:43:01

Khvicha Kvratskhelia ha riportato la rottura del crociato durane uno scontro di gioco nella partita di Champions League contro il Barcellona. L’ala georgiana ha scritto un lungo pensiero sui social media e, tra i tanti messaggi di incoraggiamento dei compagni di squadra, spicca anche quello di Cristiano Ronaldo, idolo dell’ex Napoli: “Le battaglie più dure nel calcio sono spesso quelle che nessuno vede. So bene come ci si sente, ma non dimenticare mai cosa ti ha portato fin qui. E non lasciare che un moment difficile ti faccia dubitare di quanto lontano puoi arrivare. Mantieni viva quella passione. Il meglio deve ancora arrivare”.

Foto: Instagram Cristiano Ronaldo