La delusione di Kvaratskhelia: “Perché proprio io? Non ero preparato a questo”

21/10/2026 | 14:11:58

Khvicha Kvaratskhelia affida ai social le sue emozioni dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’attaccante del PSG racconta lo shock per il grave infortunio e la voglia di tornare più forte, ringraziando tutti coloro che gli stanno dimostrando affetto e sostegno in questo momento difficile.”Molti mi hanno fatto domande su questa situazione e molti hanno persino detto che, se tutti i calciatori del mondo pregassero, le partite finirebbero in pareggio.Prima di ogni partita chiedevo a Dio di permettermi di uscire dal campo tutto intero, senza infortuni. Questa volta, però, non è andata così.È passato poco tempo, ma continuo a farmi la stessa domanda: perché proprio io? Probabilmente non avevo mai lasciato nulla al caso. Mi ero preparato per questa partita meglio che mai. Pensavo di essere pronto a tutto, ma non a questo.Eppure, mi rendo conto che Dio mi ha scelto e, se così facendo ho protetto gli altri calciatori in campo, sono pronto ad affrontare questi mesi di lavoro, dolore e lacrime.So che devo tornare più forte per le persone a me care, che sono sempre al mio fianco. Non vi deluderò, vi prometto che non sprecherò nemmeno un istante. Grazie a tutti per il vostro sostegno”.

Foto: Instagram Kvaratskhelia