Il messaggio di ringraziamento di Dziczek: “Il vostro sostegno significa molto per me”

Nonostante fossero già arrivati nella giornata di ieri attraverso il comunicato ufficiale della Salernitana, Patrick Dziczek ha voluto personalmente ringraziare quanti si sono spesi nei suoi confronti dopo il malore accusato contro l’Ascoli, affidando il suo pensiero ad un post Instagram: “Ringrazio tutti per i messaggi ricevuti, per tutte le parole di conforto che stanno continuando ad arrivarmi. Non sono in grado di rispondere a tutti ma continuo a leggere messaggi e li apprezzo molto. Ancora una volta vorrei ringraziare Francesco Di Tacchio, Vittorio Parigini e tutto lo staff medico di Salernitana e Ascoli per una reazione immediata e per l’aiuto ricevuto in campo. Vorrei ringraziare tantissimo anche tutti i tifosi della Salernitana, il vostro sostegno significa molto per me”. Con questo post il centrocampista della Salernitana Patrick Dziczek ha voluto ringraziare e tranquillizzare colleghi e tifosi dopo la crisi epilettica che lo ha colpito durante la sfida contro l’Ascoli in Serie B”.

Foto: Twitter Salernitana