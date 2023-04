Il messaggio di Rabiot ai compagni: “Possiamo vincere ancora due trofei e dobbiamo avere l’ambizione per farlo”

Parole da leader per Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus che nel giorno del suo compleanno (auguri), negli spogliatoi ha ringraziato i compagni e ha caricato l’ambiente.

Queste le sue parole nel video pubblicato sui social della Juve: “Grazie per gli auguri. Ci sono ancora due mesi alla fine della stagione, ci sono almeno due trofei da vincere e dobbiamo avere l’ambizione di farlo per il gruppo che siamo. Abbiamo vissuto momenti difficili quest’anno e mi piacerebbe vincere con voi”.

“Abbiamo vissuto momenti difficili. Mi farebbe piacere vincere con voi” 🤍🖤 Tanti auguri Adrien 🐎 pic.twitter.com/iKDdCX8xrY — JuventusFC (@juventusfc) April 3, 2023



Foto: Instagram Rabiot