Il messaggio di Lautaro ad Aguero: “Ingiusto chiudere così una carriera straordinaria”

Anche Lautaro Martinez, attraverso un post su Instagram, ha voluto inviare un messaggio al Kun Aguero, che oggi ha deciso di ritirarsi dal calcio, dopo il problema cardiaco riscontrato le scorse settimane.

Questo il messaggio dell’attaccante dell’Inter: “Com’è ingiusto chiudere in questo modo una gigantesca carriera. Un piacere aver difeso insieme questa maglia. Il meglio in tutto ciò che verrà d’ora in poi. Abbraccio“.

Foto: Twitter Argentina