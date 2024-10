Il messaggio di Joselu a Carvajal: “Avrei preferito fosse successo a me”

Il grave infortunio di Carvajal nella sfida di ieri contro il Villarreal, ha attirato numerosi messaggi d’amore e supporto verso il calciatore, da tutto il mondo del calcio. Uno di questi è di Joselu, attaccante dell’Al-Gharafa e cognato del capitano madrileno, che in un sentitissimo post su X, ha augurato pronta guarigione all’ex compagno di squadra.

”Scrivo tra le lacrime e con la sensazione che avrei preferito che fosse successo a me. Ora ci resta una strada che so che seguirai egregiamente, come tutto ciò che fai. Ti amo fratello, sempre con te “.

Foto: X Joselu