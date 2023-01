Il messaggio di Evra: “Amo la Juve. Tifosi, stategli vicino soprattutto ora. La Veccha Signora è ferita ma tornerà”

Video social di Patrice Evra, ex difensore della Juve, che incoraggia i tifosi bianconeri in questo momento complesso, dopo la penalizzazione di 15 punti inflitta al club. Il francese esorta i tifosi a non mollare.

Queste le sue parole: “Buongiorno a tutti i miei cari juventini, a tutti i miei gobbi veri perché devi essere un gobbo vero in questo momento. Io come ho sempre detto non ho bisogno della Juventus, amo la Juventus questa è la differenza. E’ un momento difficile, siamo stati penalizzati di 15 punti, non è la prima volta e fa male ma la colpa di chi è? Non sono qua per puntare il dito contro qualcuno ma chiedo solo una cosa a tutti i giocatori e ai dirigenti: di rispettare questa maglia, di dare tutto. Non vogliamo 11 leoni, avrei voglia di tornare! Parliamo seriamente: questa gente sta godendo perché per quanti anni li abbiamo fatto male? Per 9 anni li abbiamo nangiati. E non rubando, ma vincendo sul campo abbiamo mangiato tutti, nove campionati di fila, quindi godete per ora ma la Vecchia Signora non muore mai, è ferita ma tornerà e tornerà perché la storia non muore mai, poi non venite a piangere. Quindi ora chiedo a tutti i gobbi veri di stare con la squadra, perché è facile amarla quando le cose vanno bene ma adesso abbiamo bisogno di tutti, quindi forza Juve, fino alla fine. I love Vecchia Signora, scusate se non ho fatto questo video prima ma volevo parlare con il cuore. Non vi ho mai dimenticato e non vi dimenticherò mai”.

