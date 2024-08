Il messaggio di Eriksson: “Non dispiacetevi. Sorridete e vivete la vita fino in fondo”

Messaggio, che sa di addio, quello di Sven Goran Eriksson, ex allenatore della Lazio, Roma, Samp e tante altre, malato terminale, al quale è stata dedicata una serie tv su Amazon Prime.

Proprio dalla serie, il Daily Mail ha estrapolato un ultimo messaggio del tecnico svedese, una serie che verrà trasmessa solo dopo la sua morte, ma che comunque lancia un messaggio futuro: “Ho avuto una bella vita, sì. Penso che tutti noi abbiamo paura del giorno in cui moriremo. Ma la vita riguarda anche la morte. Spero che alla fine la gente dirà, sì, era un brav’uomo, ma non tutti lo diranno. Spero che mi ricorderete come un ragazzo positivo che cercava di fare tutto il possibile. Non dispiacetevi, sorridete. Grazie di tutto, allenatori, giocatori, il pubblico, è stato fantastico. Prendetevi cura di voi stessi e prendetevi cura della vostra vita. E vivetela”.

Foto: Instagram Liverpool