Il messaggio di De Zerbi dopo la tragedia dei tifosi foggiani: “Un pensiero al mio ex club e alle famiglie dei ragazzi”

Roberto De Zerbi ha sfruttato l’occasione della conferenza stampa pre Montpellier-Marsiglia, per mandare un messaggio alle famiglie dei tre tifosi del Foggia deceduti in un incidente stradale durante il ritorno dalla trasferta di Potenza. Il tecnico italiano si stringe attorno all’ambiente del club pugliese, in cui ha militato sia nelle vesti di calciatore, che di allenatore.

“Voglio rivolgere un pensiero a tre tifosi del Foggia, la mia ex società, morti in un incidente stradale mentre tornavano da una trasferta. Ragazzi giovani perché avevano 13, 17 e 21 anni. Sono rimasto molto colpito e penso al mio ex club e alle famiglie o ai cari di questi tifosi”.

Foto: X Brighton