Il messaggio di Commisso per Bove: “Forza Edoardo. Sei un ragazzo forte e con un grande carattere”

Tramite una nota ufficiale, la Fiorentina ha riportato il pensiero del presidente Rocco Commisso per Edoardo Bove.

Queste le sue parole: “Forza Edoardo, siamo con te. Sei un ragazzo forte e con un grande carattere. Siamo vicini alla famiglia del ragazzo in questi momenti”. Il presidente, fanno sapere, è in costante collegamento con l’Italia, assieme alla moglie Catherine, per monitorare le condizioni del ragazzo.

Foto: sito Fiorentina