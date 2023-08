Il messaggio di Bonucci a Buffon: “Sei stato Un1co. E lo sarai per sempre”

Leonardo Bonucci ha pubblicato su Instagram un messaggio social per ringraziare Gianluigi Buffon, dopo il suo ritiro dal calcio. L’ex capitano della Juventus ha così scritto sui social: “Sei stato Un1co. E lo sarai per sempre. Non trovo neanche le parole per descrivere, quello che sei stato, quello che mi hai insegnato, quello che mi hai dato. Grazie Am1co M1o”.

Foto: twitter Juve