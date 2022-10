Il messaggio del Monza a Pablo Marì: “Siamo vicini a te e alla tua famiglia. Continua a lottare come sai fare”

Arriva il messaggio del Monza al suo tesserato, Pablo Marì, accoltellato nel pomeriggio ad Assago nel centro commerciale.

Il calciatore non è in pericolo di vita.

Questa la nota del club: “Caro Pablo, siamo tutti qui vicino a te e alla tua famiglia, ti vogliamo bene, continua a lottare come sai fare, sei un guerriero e guarirai presto” .

Foto: twitter Monza