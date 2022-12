Il messaggio criptico di Benzema sui social: “Non mi interessa”

Messaggio criptico di Karim Benzema sui social. Il Pallone d’Oro, ha scritto, postando una sua foto, il messaggio: “Non mi interessa”. Ovviamente il pensiero corre subito alla finale del Mondiale in Qatar, tra Francia e Argentina, in programma domenica.

L’Equipe in giornata aveva raccontato di un rapporto teso tra Deschamps e il calciatore, tanto che la presenza di Karim allo stadio domenica, è in forte dubbio.

Ora arriva questo messaggio social. Che sia riferito alla finale del Mondiale?

Foto: Instagram personale